FAI: al via in Puglia la 10a edizione del censimento “I luoghi del cuore”

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo lancia la 10ª edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” che si svolgerà dal 6 maggio al 15 dicembre 2020 e invita tutti i cittadini, nei piccoli borghi e nelle grandi città, nei paesi meno conosciuti e in quelli più noti, in Italia ma anche all’estero, a votare i luoghi italiani che amano di più e vorrebbero vedere tutelati e valorizzati. Dopo due mesi di isolamento, nella settimana in cui l’Italia timidamente riparte, anche il FAI entra in una nuova fase grazie all’avvio di questa grande campagna nazionale: un’opportunità per ciascuno di noi di esprimere finalmente, quasi fosse un urlo liberatorio, il sentimento appassionato che ci lega al Paese più bello del mondo, lo stesso di cui abbiamo tanto sentito la mancanza. Proprio ora, mentre i musei, i monumenti e i Beni del FAI sono ancora necessariamente chiusi, possiamo continuare a prenderci cura, tutti insieme, del nostro territorio e dei suoi tesori.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO dal 6 maggio al 15 dicembre 2020

1. Sito www.iluoghidelcuore.it

Data l’emergenza sanitaria, in questa prima fase si voterà esclusivamente on line, utilizzando anche un ampio ventaglio di materiali di condivisione social.

2. Da quando sarà possibile, la raccolta voti avverrà anche attraverso il canale cartaceo, con moduli di raccolta voti dedicati a ogni luogo del cuore, scaricabili dal sito www.iluoghidelcuore.it

10° CENSIMENTO “I LUOGHI DEL CUORE”

I principali numeri del progetto

Nel corso delle nove edizioni finora concluse (dal 2003 al 2018), il censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” ha raccolto oltre 7.000.000 voti – di cui 2.227.847 solo durante l’edizione 2018 – e i luoghi segnalati sono oltre 37.000: un numero straordinario di adesioni, che conferma la forza dirompente dei Luoghi del Cuore, uno degli strumenti di coesione sociale più sorprendenti del nostro Paese. Un rito collettivo in grado di convogliare le speranze, l’impegno e la voglia di riscatto di tanti singoli cittadini e comunità intorno a piccole e grandi bellezze d’Italia da salvare perché in pericolo o fortemente compromesse, da proteggere perché in degrado o semplicemente da far conoscere perché poco note. Tutti i beni segnalati, che abbiano ricevuto migliaia di voti o uno soltanto, hanno un valore speciale per chi li segnala con l’intento di renderli noti e tramandarli alle generazioni future. Attraverso un’azione di sensibilizzazione delle istituzioni competenti e dei mass media per una maggiore attenzione verso i luoghi del cuore degli italiani, il FAI e Intesa Sanpaolo hanno già dato voce alle centinaia di migliaia di segnalazioni raccolte e continueranno a farlo. 119, in 19 regioni, sono finora gli interventi sostenuti a favore di una selezione dei beni più votati nell’ambito del progetto “I Luoghi del Cuore”: piccole azioni concrete che in questi anni hanno agito come scintilla, favorendo la creazione di reti sui territori, trainando lo stanziamento di altri contributi e portando al riscatto di beni altrimenti destinati all’oblio, al degrado, o addirittura alla scomparsa.

9 edizioni del censimento finora concluse;

18 anni di progetto, 1ª edizione nel 2003;

Oltre 37.000 luoghi votati;

Oltre 7.000.000 voti raccolti nelle 9 edizioni del censimento finora realizzate;

2.227.847 voti raccolti soltanto nell’ultima edizione del censimento (2018);

268 luoghi hanno ottenuto più di 1.000 voti nel 2018;

+9.106% crescita di voti dal 2003 al 2018;

6.403 comuni italiani interessati dalle votazioni (l’80,6% del totale);

119 interventi di recupero e valorizzazione sostenuti direttamente grazie al progetto “I Luoghi del Cuore”;

19 regioni italiane in cui il FAI, attraverso il censimento, è intervenuto direttamente;

344 comitati attivati nell’ultima edizione del censimento;

Estesa per oltre un terzo del territorio nazionale, la montagna ospita poco meno del 10% della popolazione mentre comprende oltre il 22% del totale dei luoghi del cuore.

La decima edizione del censimento si svolge

dal 6 maggio al 15 dicembre 2020

Per maggiori informazioni: www.iluoghidelcuore.it

