Bitetti su ripartenza sistema economico produttivo

“La ripartenza, sia pur graduale, del sistema economico produttivo funge da sprone ad imprimere una accelerata ai tanti progetti in cantiere che interessano lo sviluppo della città di Taranto. E’, ad esempio , il caso degli impegni assunti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che avrebbero dovuto essere condensati nel DL “Cantiere Taranto” annunciato dal Premier Conte. Giacciono presso il Mit diversi progetti necessari ai fini dell’attuazione del il piano urbano per la mobilità sostenibile che potrebbero essere realizzati a prescindere dalle sorti del Dl Taranto.

A cominciare dal finanziamento diretto della prima linea del sistema Brt (Bus Rapid Transit), un sistema moderno di trasporto urbano che coniuga mobilità veloce e impatto ambientale. Una scelta innovativa e coraggiosa per la città fortemente voluta dal sindaco.

Ma si attende l’ok anche per altri ambiziosi progetti che riguardano, rispettivamente, il potenziamento dell’accessibilità alla stazione ferroviaria e l’apertura del secondo fronte mediante il prolungamento del sottopasso esistente, mentre il Comune si appresta a partecipare ad altri bandi che, ad esempio, attengono al recupero del waterfront.

Interventi che, insieme a quelli che interessano il completamento delle tangenziali Nord e Sud, la regionale 8, l’uscita da Taranto per l’autostrada e la riqualificazione dell’aerostazione di Grottaglie necessitano di essere sbloccati al più presto perché darebbero un grande impulso al sistema economico di Taranto e della sua provincia.

Non importa a quale decreto questi progetti siano collegati, ciò che conta è il fattore tempo. Ed è per questo che faccio appello, conoscendo la sua dimostrata sensibilità verso le tematiche che concernono lo sviluppo socio-economico del territorio, al sottosegretario alla presidenza del consiglio, il tarantino Mario Turco, affinché possa favorire l’approvazione dell’emendamento del Mit che destina le importanti risorse consentendo così la realizzazione di opere per noi vitali.”

Il consigliere comunale e provinciale Piero Bitetti

