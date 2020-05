AM, Rizzo: “Ennesimo incontro improduttivo per l’appalto quello convocato oggi dal Prefetto”

“Ennesimo buco nell’acqua l’odierno confronto, nonostante l’interesse e la disponibilità dimostrati dal Prefetto che ha convocato l’incontro con ArcelorMittal sul mancato pagamento degli arretrati maturati dalle aziende dell’appalto, al momento ammontanti a 40 milioni di euro.

Nessuna risposta concreta dalla multinazionale, che riferisce l’incapacità di osservare i pagamenti e continua a chiedere la cassa integrazione per i dipendenti diretti, nonostante ci risulti liquidità pari a 9 miliardi di dollari.

Non possiamo non rilevare la contraddizione che trapela dall’atteggiamento di ArcelorMittal che da una parte dichiara di non poter pagare lavoratori diretti e aziende dell’appalto, dall’altra garantisce ricchi premi ai dirigenti.

Noi dell’Usb abbiamo chiesto inoltre chiarimenti sulla sospensione delle prescrizioni Aia; anche su questo nessun riscontro. Se si dovesse procedere con una deroga, sarebbe un’ulteriore dimostrazione della incoerenza della multinazionale che non rispetta quanto stabilito.

Non è più possibile rimandare la soluzione della grande vertenza ArcelorMittal che, non pagando le nostre realtà imprenditoriali e non fornendo alcuna indicazione in merito sul futuro, genera ripercussioni importanti sul tessuto economico locale.

Lo ripetiamo fino allo sfinimento: il Governo deve immediatamente intervenire e allontanare il gruppo franco indiano dall’acciaieria tarantina.

In ultimo il commissario Lupo ha annunciato che a breve verranno chiamati i primi 40 lavoratori ex Ilva in AS che dovranno occuparsi delle operazioni di bonifica.

L’incontro si è tenuto in mattinata, in modalità telematica, e vi hanno preso parte i sindacati dei metalmeccanici, il commissario straordinario dell’Ilva Lupo, per ArcelorMittal Pascucci, direttore di stabilimento e Ferrucci direttore delle Risorse Umane, Camera di Commercio, Confindustria e Abi.”

Lo scrive in una nota Franco Rizzo, coordinatore provinciale Usb Taranto.

