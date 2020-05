Una giornata in Casa Puglia: nuova pagina su Viaggiareinpuglia.it

Una giornata in Casa Puglia, è l’ ultima nuova esperienza digitale alla scoperta del tacco d’Italia, online sul portale turistico viaggiareinpuglia.it. Un modo per scoprire e condividere la Puglia direttamente dal divano di casa. La giornata in Casa Puglia, scandita da quattro momenti, è ricca di suggestioni tutte pugliesi. Tanti i suggerimenti per trascorrere idealmente la giornata in Puglia. Dalla lettura di un buon libro, alle lezioni di cucina pugliese. Dai tour in 3D all’ascolto di musica locale. Dalle illustrazioni per i più piccoli da colorare ai film girati nella nostra terra.

In tempo di Covid, la Puglia rispetta le regole sulla sicurezza e aspetta l’evoluzione dell’emergenza. E in attesa che si possa riprendere a sperimentare la Puglia dal vivo, in questi giorni così lenti, trascorsi a casa al sicuro, abbiamo smesso di muoverci, ma non abbiamo smesso di viaggiare con l’immaginazione, grazie al portale turistico della Regione che ci consente di continuare a sognare la Puglia e il suo mare, la Murgia che in primavera fiorisce, la natura che indisturbata si rigenera, la bellezza dei borghi storici e l’eleganza delle città d’arte. Abbiamo recuperato l’arte del ricamo a mano e quella più gustosa della cucina tradizionale e infine la nuova pagina Una giornata in casa Puglia.

E’ importante continuare a desiderare la Puglia sperimentandola online, anche se il digitale non rimarrà ancora a lungo l’unica strada per viaggiare in Puglia.

