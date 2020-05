Stadio “Iacovone”, sopralluogo dell’amministrazione Melucci al campo B

Sopralluogo degli assessori comunali allo Sport Fabiano Marti e ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro al campo B dello Stadio “Erasmo Iacovone”.

I due rappresentanti dell’amministrazione Melucci hanno verificato lo stato dell’arte anche alla luce delle comunicazioni ricevute dalla Lega Dilettanti. Il campo polivalente è ormai pronto, al netto di qualche piccolo intervento di rifinitura. Il terreno di gioco in sintetico di ultima generazione, la tribunetta, il modernissimo impianto di illuminazione e gli spogliatoi sono stati ultimati ed è giunta la comunicazione ufficiale da parte della LND Lega Nazionale Dilettanti per l’utilizzo, nelle more della omologazione definitiva, sia per l’attività agonistica sino al campionato di serie D che per le attività del Settore Giovanile Scolastico, oltre che per altri sport.

«Il campo B è l’ennesima promessa mantenuta dalla nostra amministrazione – ha dichiarato l’assessore Fabiano Marti – un impianto di ultima generazione al servizio dello sport tarantino. Appena possibile, il consiglio comunale approverà il regolamento che ne disciplinerà la gestione, per cui il campo sarà definitivamente utilizzabile».