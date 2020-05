Incontro tra ASL Taranto e Arcelor Mittal per definire la somministrazione di test sierologici

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Taranto ha incontrato i sindacati e, successivamente, ArcelorMittal e la società Ecopan al fine di definire il protocollo d’intesa tra ASL Taranto e ArcelorMittal per la somministrazione di test sierologici ai dipendenti di quest’ultima.

Dopo che, nei giorni scorsi, l’ASL aveva stoppato ArcelorMittal, che aveva cominciato autonomamente a somministrare i test sierologici, nell’incontro odierno, l’azienda ha recepito le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione nella procedura di somministrazione dei test.

In particolare, il Dipartimento è intervenuto sulla modulistica propedeutica all’acquisizione del consenso informato e sulla procedura di presa in carico degli eventuali soggetti risultati positivi, precisando che occorre comunicare esplicitamente al lavoratore il grado di incertezza del test utilizzato e fornire tutti gli elementi utili a interpretarne correttamente il significato, sia in caso di positività, sia in caso di negatività. Nello stesso modulo – oltre che nel testo del protocollo – si dovrà chiarire che tutti i lavoratori risultati positivi saranno immediatamente segnalati al Dipartimento di Prevenzione.

La procedura, come definita nell’accordo, prevederà che, in caso di positività al test, il Dipartimento, immediatamente informato, comunicherà all’interessato le misure precauzionali da osservare e disporrà un provvedimento di isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni, revocabile solo in caso di acquisizione di esito negativo a tampone rinofaringeo di controllo per SARS-CoV-2 (che, in tale circostanza, sarà senz’altro effettuato).

ArcelorMittal sta procedendo con la modifica del protocollo e del modulo di consenso informato. Dopodiché, sarà senz’altro avviata la somministrazione del test ai dipendenti, su base volontaria.

Ringraziamento a ENI per donazione ad ASL Taranto

L’ASL di Taranto esprime la sua gratitudine a ENI per l’importante donazione di dispositivi di protezione individuale e presidi sanitari avvenuta in questo momento di emergenza COVID-19.

Grazie all’attiva collaborazione del management della Raffineria di Taranto sono stati consegnati ventilatori polmonari, monitor multi-parametrici, mascherine chirurgiche e KN95, carrelli terapia, che hanno contribuito a creare le condizioni necessarie per gestire con maggiore serenità e sicurezza questa complessa epidemia.

La donazione, che costituisce una condizione aggiuntiva rispetto a quanto già disponibile per l’ASL Taranto, contribuisce ad accrescere il clima di serenità con il quale gli operatori dell’Hub Covid “Moscati” possono adempiere alla loro fondamentale funzione di fronteggiare l’emergenza in corso.

Il Direttore Generale dell’ASL Taranto, Avv. Stefano Rossi, a nome del personale tutto della ASL di Taranto impegnato nella lotta al Coronavirus, e in particolare del Dipartimento di Prevenzione, esprime un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata con questo gesto di concreta solidarietà a beneficio di tutta la collettività ionica.

