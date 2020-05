Ficocelli: «Ripartiamo con la “Spesa Sospesa”»

Abbiamo lavorato alla nuova turnazione delle associazioni “Ohana”, “Avo”, “Stella del Mattino” che si sono rese disponibili per il progetto “Spesa Sospesa” presso l’ipermercato Conad km 10 via per San Giorgio Jonico.

« In questi giorni, data la riuscita del programma della spesa sospesa il 24 aprile e il 2 maggio, con Nicola Davide Manzulli, capo area Direzione Vendite e Marketing Conad Adriatico Soc. Coop., abbiamo deciso di continuare questo impegno solidale. Invitiamo – continua l’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli – quanti si recheranno presso l’ipermercato Conad a fare la spesa in questi giorni, a compiere un gesto di generosità donando qualcosa ai meno fortunati ».