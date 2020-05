Cultura e spettacoli, l’amministrazione Melucci pianifica la ripartenza nella “fase 2” con gli operatori

Nel ciclo di incontri promossi dall’Amministrazione comunale per affrontare al meglio, e in maniera condivisa con cittadini ed operatori, la “fase 2” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolto un tavolo tecnico in videoconferenza nella giornata di mercoledì 29 aprile fra Comune di Taranto, alla presenza dell’assessore al ramo Fabiano Marti, vertici di Confindustria Taranto e operatori culturali di disparate sigle, tutti accomunati dal desiderio di programmare la ripartenza del circuito e delle imprese culturali tarantine.

Nel particolare, si è discusso di vari argomenti, fra i quali l’individuazione dei punti principali di intervento a supporto del mondo della cultura da portare all’attenzione dei referenti della Regione Puglia e la pianificazione della ripartenza delle attività culturali e spettacolari in città. L’Amministrazione comunale ha anche suggerito il percorso di messa in rete delle citate attività e proposto l’istituzione di un tavolo permanente con i soggetti interessati, finalizzato proprio all’organizzazione di progetti comuni, ad una efficiente allocazione delle risorse pubbliche nel settore, ad una promozione territoriale coerente con le tendenze del mercato culturale e i programmi dell’ente civico.

«I periodi di difficoltà – ha dichiarato l’assessore Marti – se sfruttati nel modo giusto, possono trasformarsi in grandi occasioni. E quello che stiamo vivendo è un momento fondamentale di confronto fra enti, associazioni di categoria e operatori locali, per costruire insieme importanti progetti per il futuro».

