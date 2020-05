Contributo farmacie nella lotta contro il Covid

Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus ogni contributo fatto con entusiasmo ha un valore enorme e, in questi giorni, molte sono state le iniziative di raccolta fondi da parte di diverse associazioni.

Le Farmacie di Taranto e provincia hanno voluto manifestare la propria vicinanza ai cittadini e alla Sanità locale contribuendo in maniera significativa alle necessità evidenziate da chi, tutti i giorni, ha combattuto e combatte questo nemico invisibile.

Grazie ad un continuo scambio di informazioni con il personale sanitario sono state acquistate e donate all’ospedale Moscati alcune apparecchiature utili ad affrontare al meglio questa difficile Emergenza Sanitaria.

E’ stata donata al reparto di rianimazione COVID-19 dell’Ospedale “Nord” Moscati, una Sonda Ecografica Wireless Lineare Color Doppler, con profondità di scansione 100 mm, completa di un tablet Apple Ipad 16GB, che consente agli operatori sanitari di effettuare ecografie polmonari mantenendosi a distanza di sicurezza.

E, al reparto di Pneumologia e a quello Malattie Infettive CVID-19, del medesimo nosocomio, sono stati donati cinque saturimetri digitali portatili da letto, modello BED-SIDE, che permettono un continuo monitoraggio dei pazienti ricoverati.

Le Farmacie hanno anche donato una somma di denaro all’Associazione ETS ODV Europa Solidale O.n.l.u.s. di Taranto che da tempo opera per il perseguimento del bene comune. L’importo sarà destinato all’acquisto di generi alimentari da distribuire alle famiglie in difficoltà per l’emergenza COVID-19, attraverso il sistema dei servizi sociali del Comune di Taranto.

Infine, la Federfarma Jonica, con il sostegno della Croce Rossa per la città di Taranto e d’intesa con i Sindaci per i Comuni di Crispiano, Leporano, Palagianello e Pulsano grazie anche alla collaborazione di Associazioni di Volontariato locale, ha organizzato la consegna gratuita dei farmaci a domicilio per i pazienti impossibilitati a recarsi in Farmacia.

L’iniziativa è stata ed è tuttora rivolta a favore di determinate categorie di cittadini quali:

– Invalidi con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;

– Invalidi con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

– Ultra sessantacinquenni.

Nel contempo, in questo grave momento di difficoltà per tutti, le Farmacie hanno adeguato il proprio lavoro ai nuovi sistemi telematici e, con grande sforzo e capacità professionali, hanno trasformato e favorito la distribuzione del farmaco attraverso l’uso della ricetta elettronica.

E, tutto ciò, è stato realizzato proprio nel momento in cui il farmacista, insieme a medici e infermieri, è in prima linea nella lotta contro il COVID-19 e mette a repentaglio la propria vita ogni giorno, con quel senso di responsabilità verso la collettività che tutto il personale sanitario italiano sta dimostrando giorno e notte.

La Federfarma ringrazia di cuore la sensibilità che tanti colleghi hanno dimostrato nel voler contribuire a realizzare queste iniziative per superare nel migliore dei modi questa emergenza.

