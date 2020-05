Aggiornamento pazienti Covid e post Covid ricoverati

L’ASL Taranto rende noto che l’Hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 17 del 3 maggio 2020, n. 48 pazienti, così distribuiti:

· n. 3 presso il reparto di Rianimazione, positivi al test Covid;

· n. 22 presso il reparto Malattie Infettive; di questi, 6 risultano negativizzati dal punto di vista virologico, ma non guariti dal punto di vista clinico, in quanto presentano patologie pregresse oppure presentano postumi da Covid, e per tale ragione non possono ancora essere dimessi;

· n. 16 presso il reparto di Pneumologia; di questi, 2 risultano negativizzati dal punto di vista virologico, ma non guariti dal punto di vista clinico, in quanto presentano patologie pregresse oppure presentano postumi da Covid; ad ogni modo, se ne prevede la dimissione entro la prossima settimana;

· n. 7 presso il reparto di Medicina Covid; si tratta di pazienti con sospetto Covid, in attesa di ulteriori tamponi per eventuale conferma o meno di Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita ad oggi n. 5 pazienti post-Covid.

