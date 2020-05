Taranto: riprende l’attività di vendita al dettaglio di fiori

L’attività di vendita al dettaglio di fiori, bloccata per settimane dai primi Dpcm, è stata messa alla pari delle altre attività consentite attraverso una circolare del Ministero dell’Interno che rende noto il parere positivo del Ministero delle Politiche Agricole.

Dal 4 maggio in poi il nuovo Dpcm include i fiorai tra le attività consentite e l’ordinanza del sindaco Melucci ha voluto tenere conto anche di queste attività nella decisione di concedere l’apertura dalle 6 alle 14 della domenica. “Dal 4 al 17 maggio l’amministrazione comunale – fa sapere il sindaco Melucci – considerando le aperture dei cimiteri cittadini, e tutte le altre occasioni o festività possibili, ha voluto non mortificare il settore florivivaistico che di solito vive in questi mesi un’attività piena”.

(foto di repertorio)

