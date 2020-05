Tirocinio curriculare in Comune per 150 studenti universitari, convenzione tra ente e università

Firmata digitalmente la “Convenzione di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento” tra il Comune di Taranto e l’Università degli Studi di Bari.

Grazie a questa convenzione sarà possibile, per 150 studenti l’anno, avviare un percorso di diretta conoscenza del mondo del lavoro attraverso un tirocinio curriculare presso gli uffici comunali. Così facendo gli studenti universitari potranno vivere in prima persona l’attività amministrativa dell’ente civico, godendo quindi di un’importante esperienza formativa che li accompagnerà in tutto il loro percorso professionale.

“Questo atto – spiega il Sindaco Rinaldo Melucci – aggiunge un’altra opportunità nel ventaglio delle azioni già intraprese dal Comune di Taranto. Il futuro dei nostri ragazzi deve poter essere nella nostra città e deve essere al pari di quello che altri territori offrono ai loro studenti”.

