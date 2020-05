I consiglieri comunali di Italia in comune e Taranto bene comune su Fase 2

“La decisione del sindaco di non modificare l’ordinanza del 3 aprile scorso va letta nell’ottica del rigore che sinora ha contraddistinto l’azione dell’ente locale che ha fatto sì che Taranto si attestasse quale città più virtuosa in Puglia con 51 casi di Covid-19 . Al contempo ,va premiato lo sforzo dei tarantini che si sono attenuti alle regole consentendo che negli ultimi quattro giorni Taranto potesse registrare quota zero nuovi contagi . Ora ,però, riteniamo sia giunto il momento , di cominciare a dare risposte alle doglianze del mondo economico ,ormai in ginocchio, garantendo la ripresa.

Ed è per questo che non sono state decise nuove restrizioni al mondo economico tanto che diversi operatori ( è il caso di alcuni bar, ristoranti e pizzerie) in ossequio all’ordinanza della Regione Puglia, si sono organizzati iniziando a garantire il servizio di asporto. Una ripartenza sicuramente non facile ma che va attuata al più presto al fine di dare nuova linfa all’economia asfittica alle condizioni di massima sicurezza . Per questo sarà fondamentale il buon senso degli operatori economici che dovranno vigilare sul rispetto delle disposizioni imposte garantendo le distanze di sicurezza, evitando gli assembramenti e imponendo l’uso dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e guanti.

Solo così sarà possibile contemperare il bisogno di rilanciare l’economia al tracollo e garantire sicurezza e tranquillità a tutti i cittadini evitando possibili nuovi focolai. Così come, in previsione del nuovo controesodo previsto nel prossimo fine settimana vanno rafforzate le misure di prevenzione. Non basta il previsto isolamento volontario. Sarebbe necessario spostare i controlli e indirizzarli specificamente nei confronti dei pugliesi che faranno rientro a casa per riabbracciare i propri cari garantendo così ai nostri territori di continuare a registrare dati confortanti.”

I consiglieri comunali

Italia in comune

Emidio Albani

Piero Bitetti

Vittorio Mele

Taranto bene comune

Mimmo Cotugno

