DONATI 7 SATURIMETRI DAGLI SCOUT AL REPARTO DI NEONATOLOGIA DEL S.S. ANNUNZIATA

Quest’anno per il gruppo scout Taranto 18, con sede nella Parrocchia Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, doveva essere un anno speciale, ricco di festeggiamenti, perché proprio in questo anno associativo (2019-2020) ricorre il 30esimo anniversario dalla nascita del nostro gruppo scout. Sin dall’inizio dell’emergenza da covid 19 che ha colpito l’intero paese, noi come comunità capi, abbiamo capito che i festeggiamenti che avevamo organizzato dovevano essere rimandati ma che comunque potevamo lasciare in questa occasione un segno sul nostro territorio facendo qualcosa di buono, un’azione concreta che potesse farci rendere utili, proprio come recita un articolo della nostra legge scout: ‘la guida e lo scout si rendono utili e aiutano gli altri’.

Sono subito risuonate nelle nostre orecchie anche le parole del nostro fondatore Lord Robert Baden Powell il quale ci diceva che ‘il miglior modo di essere felici è quello di procurare la felicità degli altri’. In queste settimane, noi, come comunità capi, ci siamo a lungo interrogarti su come avremmo potuto renderci utili, ci siamo messi in contatto con il nostro parroco Monsignor Ciro Alabrese, con le associazioni che operano sul nostro territorio, con i medici ed operatori che lavorano nel reparto covid dell’ospedale Moscati, con i medici ed operatori dell’ospedale ss Annunziata di Taranto e quando abbiamo saputo che c’era necessità di dover acquistare 7 saturimetri digitali per il Reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale SS Annunziata di Taranto, abbiamo deciso che questo era l’obiettivo che ci dovevamo porre. Abbiamo subito contattato il dott. Forleo, direttore del reparto di Neonatologia e di Terapia Intensiva neonatale, il quale si è subito mostrato entusiasta e ci ha ringraziato infinitamente per l’impresa che abbiamo deciso di portare avanti! diamo un respiro alla vita di domani’ è lo slogan e l’hashtag che abbiamo scelto per questa raccolta fondi che stiamo perseguendo. Essendo educatori e vivendo nella nostra esperienza scout a stretto contatto con bambini e ragazzi, abbiamo pensato di sposare questa causa perché siamo certi che proprio loro siano il nostro futuro e la nostra speranza e pensiamo che in questo momento così difficile, tutti noi abbiamo bisogno di speranza, e chi più di una nuova vita che viene al mondo ce la può dare? In questi giorni in tantissimi hanno già accolto il nostro appello ed hanno mostrato la loro generosità e sensibilità, sono già arrivate numerose donazioni che ci permetteranno di poter acquistare due saturimetri digitali neonatali, ma abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto per raggiungere questo grande obiettivo e donare all’unita di terapia intensiva neonatale 7 saturimetri digitali, per chi ne ha la volontà e la possibilità, può donare, tramite bonifico bancario su conto corrente bancario:

IT 70Y0 3359 6768 4510 7002 6753 2

INTESTATO A: GRUPPO SCOUT TARANTO 18

Continuate a sostenerci, cerchiamo di raggiungere l’obiettivo, continuiamo a donare!!! #diamounrespiro alla vita di domani!!!

La comunità capi del gruppo

Scout taranto 18

