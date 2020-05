AQP: “Partiti i lavori di potenziamento della rete idrica su Martina Franca”

Sono partiti i lavori di potenziamento della rete idrica sull’abitato di Martina Franca che consentiranno di migliorare l’alimentazione della zona San Paolo.

Nello specifico, l’intervento, dell’importo di 300 mila euro, consiste nella sostituzione e nel potenziamento di un tratto di 1,5 chilometri della condotta idrica di alimentazione del serbatoio di Martina Franca, in località Lanzo. La durata dei lavori è di 3 mesi.

Per consentire le opere, in linea con le disposizioni emanate dal Governo e dai Ministeri della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti, sul cantiere sono previsti il controllo degli accessi di tutto il personale, anche mediante misurazioni delle temperature corporee, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali come mascherine, guanti e gel igienizzanti, la riduzione della compresenza del personale, oltre che un’attenta informazione di tutte le figure coinvolte.

