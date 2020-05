Aggiornamento pazienti Covid e post Covid ricoverati

L’ASL Taranto rende noto che l’Hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 18 del 30 aprile 2020, n. 49 pazienti, così distribuiti:

n. 2 presso il reparto di Rianimazione;

n. 17 presso il reparto di Pneumologia;

n. 21 presso il reparto Malattie Infettive;

n. 9 presso il reparto di Medicina Covid.

Si tratta per la quasi totalità di pazienti Covid. Alcuni di essi sono in attesa di primo tampone, altri in attesa di secondo o terzo tampone per la conferma.

In data odierna non si è registrato alcun decesso.

Oggi sono stati dimessi due pazienti guariti, uno dal reparto di Pneumologia, uno dal reparto Malattie Infettive.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita ad oggi n. 5 pazienti post-Covid.

Donazione di mascherine, guanti e igienizzanti per il Moscati a cura di due fiorerie locali

Pacchi contenenti mascherine, guanti ed igienizzanti, sono stati donati all’Ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto. La donazione – che si aggiunge alle tante altre che hanno contraddistinto il territorio ionico – è il risultato dell’iniziativa di solidarietà di due Fiorerie: AZ Cerimonie e Ninfea, rispettivamente di Antonietta Zingaropoli e Vincenzo Frascella.

I due fiorai locali, in occasione della festività della Domenica delle Palme, hanno distribuito le palme, gratuitamente confezionate, presso alcuni esercizi commerciali nel quartiere di Talsano a Taranto: in cambio, un contributo spontaneo da versare in un salvadanaio. La generosità di tanti ha permesso loro di raccogliere oltre 1000 euro, che si sono trasformati in forniture di dispositivi di sicurezza donati al personale sanitario del Moscati.

La generosità che in questi tempi continua a contraddistinguere il territorio, a favore della sanità tarantina, non ha pari nonostante le difficoltà economiche che l’emergenza covid-19 sta facendo registrare per molte categorie di artigiani e piccole e medie imprese del territorio.

