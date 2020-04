Taranto: il Comune valuta apertura mercato agroalimentare Talsano

La direzione Sviluppo Economico del comune di Taranto sta valutando la possibilità di aprire in via sperimentale il mercato settimanale di Talsano limitatamente al settore agroalimentare.

Le esigenze di organizzazione e controllo delle aree in ragione delle norme sanitarie vigenti nonché un’attenta valutazione dei numeri di operatori esistenti nei vari mercati hanno portato alla scelta di uno studio specifico sull’area di Talsano.

“Da giorni – fa sapere l’assessore Cataldino – stiamo cercando di trovare le condizioni per poter positivamente rispondere alle richieste degli operatori e delle loro associazioni. In una città come Taranto la gestione diventa più complicata rispetto a quanto è possibile fare in realtà meno popolose, ma attiveremo anche per il futuro un confronto su quanto è possibile mettere in campo per affrontare la crisi economica dovuta all’emergenza Covid-19.

Abbiamo inoltre mantenuto un confronto continuo con le associazioni del settore pesca e acquacoltura facendoci inoltre portatori di una proposta di condivisione, attraverso Anci, di un documento sottoscritto da tutti i comuni capoluogo interessati per definire azioni a favore della categoria specifica e più in generale del settore agroalimentare. Con lo stesso metodo si sta lavorando per una proposta condivisa per i settori commercio e artigianato. Alle richieste, a governo e regioni, si accompagneranno gli interventi a carattere locale”.

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: