meravigliosaTaranto, ogni mercoledì un video con le bellezze della città – Palazzo D’Aquino

In questi giorni, nei quali ci è richiesto di restare il più possibile nelle nostre abitazioni, l’Amministrazione comunale ha deciso di approfittare per far conoscere meglio la nostra città ed ammirarne la grandezza, come quella espressa da quei luoghi di Taranto che diamo per scontati, ma che siamo sicuri torneremo a visitare con uno sguardo nuovo, quando ci saremo messi alle spalle questa battaglia contro il Coronavirus.

Come detto, l’Amministrazione comunale accompagnerà i tarantini e non attraverso questa riscoperta. Ogni mercoledì pubblicheremo brevi, ma davvero magici, contenuti multimediali. Abbiamo scelto 10 luoghi incantevoli e di grande impatto storico architettonico e culturale. Dopo il Cappellone di San Cataldo, Palazzo Pantaleo, piazza Castello, Cripta di San Cataldo, Villa Peripato e San Domenico, ora tocca a Palazzo D’Aquino .

Restiamo a casa, allora, godiamoci questa #meravigliosaTaranto, torniamo fieri di tanta bellezza, ci servirà presto per rimetterci in cammino con rafforzata consapevolezza.

Il video è visibile a questo link https://youtu.be/jaVoMgJ8D-0

