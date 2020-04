Martina Franca: cimitero comunale, riapertura il 1° maggio

Dal primo maggio riapre il Cimitero Comunale di Martina Franca. Ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28.04.2020, il Dirigente al Patrimonio, ing. Mandina, ha disposto, con ordinanza dirigenziale n. 103 del 29/4/2020, l’apertura del Cimitero cittadino a partire dal prossimo venerdì secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e il sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00.

Per accedere al cimitero comunale dovrà essere osservato il rigoroso rispetto di alcune prescrizioni, ovvero l’uso delle mascherine protettive e guanti monouso all’interno del Cimitero Comunale, con obbligo di indossare le mascherine per accedere ai locali al chiuso; il divieto di assembramenti di persone all’interno e nelle aree esterne perimetrali al Cimitero; il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro in tutti i locali e gli ambienti.

Le Cappelle gentilizie (Confraternite e Società di Mutuo Soccorso) riapriranno a partire dall’8 maggio secondo un calendario che sarà comunicato successivamente e garantendo il contingentamento degli ingressi, il rispetto del divieto di assembramento e la sanificazione, pulizia, l’igiene ambientale e l’adeguata aerazione degli ambienti nonché sistemi per la disinfezione delle mani.

