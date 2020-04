La NATO Support and Procurement Agency Southern Operational Centre dona visiere protettive all’ASL Taranto

Questa mattina, presso la Direzione Generale dell’ASL Taranto, la NATO Support and Procurement Agency Southern Operational Centre (NSPA SOC), con sede a Taranto, ha donato delle visiere protettive all’ASL Taranto in favore del personale sanitario impegnato ad affrontare l’emergenza Coronavirus presso l’Hub Covid “San Giuseppe Moscati”.

Presenti, al momento della consegna, il Direttore Generale dell’ASL Taranto, Stefano Rossi, il Direttore Sanitario, Vito Gregorio Colacicco, il primario del reparto di Pneumologia del “Moscati”, Giancarlo D’Alagni, il Comandante della NSPA SOC, Gen. Renato Lepore, e il Chief Infrastructure and General Services Section della NSPA SOC, Ing. Enzo Rondinelli.

LA NSPA, che aveva già donato in passato alla Protezione Civile Pugliese connettori stampati in 3D per convertire maschere da snorkeling in maschere per ventilatori per terapia sub-intensiva, ha voluto compiere questo ulteriore sforzo per fornire un contributo al personale medico della città di Taranto che si batte ormai da mesi per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

L’incontro ha suggellato la vicinanza, tra le Istituzioni locali e l’Agenzia internazionale che da quasi 50 anni è ospite del territorio del capoluogo ionico.

Il Comandante della NSPA SOC, Gen. Renato Lepore, ha colto l’occasione per ringraziare i vertici della sanità provinciale per l’eccellente lavoro svolto nella gestione dell’ emergenza sanitaria in atto e, più in generale, per l’alto livello di professionalità del personale sanitario dell’ASL di Taranto.

Il Direttore Generale ASL Taranto, Avv. Stefano Rossi, ha encomiato la NSPA per il senso di responsabilità e di comunità che la contraddistingue, e che, specie in circostanze come quelle attuali, si è confermata da gesti di solidarietà rivolti alla sanità e alle persone più deboli.

