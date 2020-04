FIM, FIOM, UILM e USB chiedono incontro con Prefetto su aziende appalto AM

“Visto il perdurare delle difficoltà dei lavoratori delle ditte dell’indotto Mittal, le scriventi organizzazioni sindacali, chiedono un incontro urgente al fine di avere un quadro chiaro, sullo stato avanzamento pagamenti delle aziende dell’indotto dalla committente Arcelor ed un programma di riferimento delle attività dei prossimi mesi a partire dal 04/05/2020.

Ci risulta tra l’altro che alcune centinaia di lavoratori non percepiscono la retribuzione da oramai quasi 2 mesi.

I lavoratori delle aziende dell’appalto sono oramai allo stremo e non possono essere considerati di serie “B” e pertanto auspichiamo una celere convocazione per approfondire la reale situazione al fine di evitare gravi tensioni sociali.”

Lo scrivono Le Segreterie di FIM-FIOM-UILM-USB

