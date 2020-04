Taranto, contributi sugli affitti: partono i pagamenti da parte dell’amministrazione

Come anticipato nelle scorse settimane dal sindaco Melucci, l’amministrazione ha fatto in modo di accelerare il più possibile la procedura per l’erogazione dei contributi sugli affitti 2018.

«È una boccata d’ossigeno per le tante famiglie in difficoltà – ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci – che affrontano questa durissima fase emergenziale. Contiamo di terminare l’erogazione entro la prima settimana di maggio, al fine di comprimerne i tempi per essere maggiormente incisivi nel sostegno alle famiglie».

I fondi destinati a questa misura derivano da una norma contenuta nella legge n. 431/98, che ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Il Comune di Taranto interverrà a favore dei 780 nuclei familiari che hanno presentato apposita istanza, destinando loro 1.983.477,98 euro.

Tale somma è costituita dalla quota di 1.670.056 euro assegnata dalla Regione Puglia al Comune di Taranto, cui l’ente locale ha aggiunto 100.000 euro di cofinanziamento che hanno attivato una premialità di 213.421,98 euro.

Correlati

Commenta l'articolo: