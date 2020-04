Pulsano partecipa al progetto Hamlet

Progetto HAMLET: nell’ambito del Programma Interreg Italia- Albania- Montenegro 2014-2020, Pulsano è l’unico Comune della Provincia Jonica a partecipare PugliaPromozione ha indetto un bando per la selezione di 10 scrittori pugliesi per raccontare in un libro storie ambientate in uno dei cinque borghi pugliesi prescelti, tra cui Pulsano. Ieri mattina è stato inviato l’avviso pubblico e la relativa domanda di adesione a tutte le associazioni di Pulsano – annuncia entusiasta l’assessore alla Cultura del Comune di Pulsano- perché riteniamo sia un’opportunità da non perdere in quanto occasione per promuovere le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del nostro paese.

Mi auguro – conclude il Sindaco Lupoli – possiate aderire in tanti, anche perché siete in tanti a Pulsano ad avere la passione per la scrittura. L’avviso è rivolto a tutti gli scrittori Pugliesi professionisti, esperti e amatoriali che abbiano età non inferiore a 18 anni. È possibile aderire, compilando apposito modello, entro l’11 maggio e i primi dieci classificati riceveranno un premio economico di € 1.500. Sul sito del comune di Pulsano trovate il bando e la domanda di adesione.

Il Progetto fa parte anche del programma di promozione del territorio della Regione Puglia.

