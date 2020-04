Palagianello: arrestato un 25enne per i reati di danneggiamento ed estorsione continuata

I carabinieri della Stazione di Palagianello (TA), nel corso di un predisposto servizio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed in seguito ad una rapida attività d’indagine, hanno arrestato in flagranza di reato un 25 enne del luogo, già segnalato in banca dati poiché ritenuto responsabile di danneggiamento ed estorsione continuata nei confronti dei propri genitori.

I militari, allertati dalla famiglia del prevenuto, sono intervenuti presso la sua abitazione, poiché il predetto dietro ripetute minacce aveva avanzato ai propri genitori l’ennesima richiesta di denaro per l’acquisto di stupefacenti.

Il prevenuto al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per i reati sopra citati ed associato alla Casa Circondariale di Taranto, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.

