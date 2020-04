Nasce In-Formati, sezione del DMS della Regione Puglia

Tutorial, manuali e video di alcuni esperti per ricavare spunti di riflessione utili a progettare meglio il futuro del turismo in Puglia

Come sarà la destinazione turistica di domani? Come collaborare con gli influencer? Come fermare e raccontare le emozioni di un viaggio? A queste e ad altre domande si trovano risposte interessanti nei video pubblicati in In-Formati il nuovo ambiente digitale sul DMS destinato agli operatori turistici, porta di accesso all’Ecosistema Turismo Cultura della Regione Puglia. In-Formati permette di conoscere, apprendere, informarsi su tutto ciò che lega le attività istituzionali e promozionali dell’agenzia Pugliapromozione e della Regione all’operatività degli addetti ai lavori del turismo. Al DMS ci si può iscrivere come persona, possono farlo tutti, preferibilmente con SPID. Entrando in area riservata, è disponibile subito, l’accesso a Tutorial su Ecosistema, SPID, fiere del turismo, ecc., Video, registrazioni tematiche di esperti, e Manuali, regolamenti e linee guida. Pubblicata anche una sezione sul turismo Muslim Friendly, con approfondimenti sul tema anche video. A breve anche percorsi di E-learning mediante la piattaforma regionale Innovapuglia.

“Puglia come destinazione sicura, con servizi professionali e qualificati, in grado di offrire prodotti per tutte le esigenze. Quindi la formazione, unita allo studio e al confronto tra esperti scientifici ed operatori, può essere davvero uno strumento efficace per rendere la Puglia sempre più attrattiva – commenta l’Assessore all’Industria Turistica e culturale, Loredana Capone – La ripartenza farà leva proprio sulla capacità di reinventarsi e studiare insieme nuove strategie, basate su conoscenza e competenza, oltre che professionalità e coraggio. In-Formati si muove in questa direzione e sarà in continuo aggiornamento continuando a proporre contenuti sempre nuovi per la filiera turistica e culturale. A tale proposito voglio ricordare agli operatori che sul DMS regionale è online anche il questionario per il monitoraggio degli effetti COVID-19, disponibile fino al 3 maggio, che permetterà all’Osservatorio regionale turistico di tracciare un quadro della situazione di emergenza economica del settore del turismo”.

Su In-Formati sono pubblicati contenuti multimediali, ottenuti mediante una call di Pugliapromozione sempre aperta per inviare contenuti video da parte di esperti del settore. In particolare troviamo un video di Giulio Volpe sul tema “Turismo culturale e gestione dal basso del patrimonio culturale: un’alleanza per lo sviluppo sostenibile”. E ancora l’ esperta in destination management e marketing, Emma Taveri con un video su “Come sarà la destinazione di domani?”, un viaggio dal Dove al Perché, tra tendenze e casi di studio nazionali ed internazionali, oltre la crisi.

Manuela Vitulli -blogger professionista e content creator,inserita da Forbes tra i travel blogger più influenti in Italia – entra nel mondo degli influender con una video-lezione, “Come collaborare con gli influencer”. Antonio Pezzano, coordinatore della rete di destinazioni turistiche europee di eccellenza EDEN, con un video sul tema “Spunti per ripensare il destination management”, esamina il ribaltamento del marketing e della gestione delle destinazioni turistiche avvenuto negli ultimi 10 anni con le nuove tecnologie e la crisi fiscale. Valentina Di Michele, Content Strategist per Officina Microtesti, ci parla in un altro video, sempre su In-Formati, del tema “Scrivere per le emozioni”: “Parliamo di come la scrittura ci aiuta ad accogliere le emozioni viaggiatori”.

L’olio extra vergine di oliva, infine, è il protagonista di due video dell’agronomo e scrittore, Cosimo Damiano Guarini . “Aggiungi un olio a tavola che c’è un amico in più” , è un viaggio sull’importanza dell’olio extra vergine di oliva di qualità e “ Tu lo conosci l’olio?” fa chiarezza su un alimento che usiamo da 2000 anni ma del quale conosciamo poco o nulla.

