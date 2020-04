Martina Franca: aggiornamento del Coc del 28 aprile 2020

Si è svolta, in mattinata, una riunione di aggiornamento del Centro Operativo Comunale alla presenza del Sindaco Ancona, dell’ing. Mandina, coordinatore della Protezione Civile Comunale, dell’avv. Zingarelli, Comandante della Polizia Locale, delle funzioni di supporto, del Vicequestore di PS, Salmeri, del Maresciallo Aloia dei Carabinieri e della Giunta Comunale.

Nel corso dell’incontro è stato analizzato il nuovo DPCM del 26 aprile 2020 per valutare come procedere sul territorio comunale in relazione alle novità introdotte dallo stesso.

Il Centro Operativo Comunale sta esaminando come procedere per la eventuale organizzazione del mercato di generi alimentari del mercoledì e per quanto necessario per la disposta riapertura di parchi e giardini (fermo restando la chiusura delle aree da gioco come previsto dall’ultimo DPCM) che andrebbero comunque controllati per contingentarne gli ingressi ed evitare forme di assembramento.

Si va verso la riapertura dei distributori automatici h24 (chiusi nelle scorse settimane con ordinanza sindacale) con le stesse raccomandazioni dei gestori per il commercio al minuto (che restano quindi in capo ai titolari dei distributori). La riapertura del Cimitero Comunale sarà valutata insieme alle Confraternite e alle Società di Mutuo Soccorso al fine di assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento posto che i loculi comunali, essendo all’aperto, possono essere frequentati mantenendo l’obbligo di distanza di almeno un metro previsto dalle norme.

Pubblicato, inoltre, il nuovo avviso relativo ai buoni spesa che consentirà ad ulteriori famiglie che ne avessero bisogno di ricevere voucher spesa per generi alimentari e farmaci.

