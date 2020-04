Gruppo Italia in Comune Taranto su Covid 19 e crisi economica

“L’emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio interi comparti produttivi, soprattutto le attività commerciali di piccole e medie dimensioni, i ristoranti, i pub, i bar per non parlare degli operatori dei mercati rionali. A questi si aggiungono gli artigiani e i numerosissimi negozi costretti alla chiusura.

I gruppi consiliari Italia in e Taranto bene comune si faranno carico di rappresentare in Consiglio comunale le istanze di questa grande platea di imprese e lavoratori che sono davvero in grossissima difficoltà. Una delle proposte che formalizzeremo e che porteremo all’attenzione del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, molto sensibile a questo tipo di problematiche, è quella di consentire a bar, pub e ristoranti di disporre gratuitamente, laddove possibile, di maggiori spazi all’aperto per sistemare i tavoli. Ciò al fine di mettere in atto con più facilità le misure di distanziamento sociale previste dal governo, a tutela della salute sia degli stessi operatori commerciali che dei clienti. Si tratterebbe di una forma di sostegno concreta a favore di questi imprenditori che hanno desiderio di ripartire e di rimettersi in gioco. Da parte nostra meritano la massima attenzione.

Inoltre, proprio per sostenere a tutti i livelli la ripartenza economica, metteremo a punto una proposta per far sì che i finanziamenti che il governo nazionale intende riversare nelle casse dei Comuni per fronteggiare l’emergenza Covid-19 siano in buona parte destinati proprio ai commercianti e alle piccole e medie imprese.

Gesti concreti per dire con i fatti da che parte stiamo.”

I consiglieri comunali

Italia in comune

Emidio Albani

Piero Bitetti

Vittorio Mele

Taranto bene comune

Mimmo Cotugno

