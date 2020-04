Aggiornamento pazienti Covid e post Covid ricoverati

L’ASL Taranto rende noto che l’Hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 19 del 27 aprile 2020, n. 52 pazienti, così distribuiti:

· n. 1 presso il reparto di Rianimazione;

· n. 23 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 18 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 10 presso il reparto di Medicina Covid.

Si tratta in quasi tutti i casi di pazienti Covid. Alcuni di essi sono in attesa di primo tampone, altri in attesa di secondo tampone per la conferma.

In data odierna si è registrato un decesso.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita ad oggi n. 5 pazienti post-Covid.

