Sorpreso sull’autobus con 100 grammi di eroina, arrestato

Nella mattina del 26 aprile 2020, durante un “posto di blocco” istituito sul “Ponte di Pietra” al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite per scongiurare il contagio da COVID-19 i carabinieri di Taranto hanno proceduto al controllo degli occupanti di un autobus di linea che, proveniente dal quartiere Tamburi, era diretto in Città Vecchia. In particolare, i militari della Sezione Radiomobile, hanno concentrato le loro attenzioni su un giovane che, oltre a non avere un valido motivo per uscire dalla propria abitazione, dimostrava un anomalo nervosismo all’atto del controllo. Il giovane, un ventenne tarantino incensurato, è stato quindi invitato a scendere dall’autobus per essere sottoposto a perquisizione personale. Infatti i militari hanno rinvenuto, nascosta all’interno dei pantaloni del ragazzo, una busta contenente 101 grammi di eroina purissima.

I carabinieri quindi hanno arrestato l’uomo che, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Taranto.

