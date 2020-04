Aggiornamento pazienti Covid, riattivazione Servizio di Patologia Clinica Castellaneta

L’ASL Taranto rende noto che l’hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 18 del 23 aprile 2020, n. 54 pazienti, così distribuiti:

n. 2 presso il reparto di Rianimazione;

n. 21 presso il reparto di Pneumologia;

n. 21 presso il reparto Malattie Infettive;

n. 10 presso il reparto di Medicina Covid.

Si tratta per la quasi totalità di pazienti Covid. Alcuni di essi sono in attesa di primo tampone, altri in attesa di secondo tampone per la conferma.

Presso il reparto di Rianimazione si sono registrati tre decessi.

Nella giornata odierna è stato dimesso un paziente guarito dal reparto di Pneumologia.

Il Presidio Territoriale di Mottola, adibito quale struttura “Covid post acuzie”, ospita ad oggi n. 5 pazienti post-Covid.

Nella giornata odierna, come previsto, il Servizio di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero “San Pio” di Castellaneta ha ripreso l’attività di accettazione dei campioni provenienti dai centri prelievi afferenti ai Distretti Socio Sanitari 1 e 2 e dalla sala prelievi presente in sede. I rispettivi CUP, pertanto, possono da oggi accettare i campioni secondo le modalità precedenti alla chiusura.

Bruno Vespa dona all’ASL Taranto due respiratori

Per sostenere gli operatori sanitari dell’ASL Taranto nel fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria in corso, la settimana scorsa la società “Futura 14” del noto giornalista Bruno Vespa e della sua famiglia ha donato all’ASL due respiratori, del valore complessivo di 25 mila euro. Viene così ulteriormente rinsaldato, in un frangente così particolare, il legame tra Vespa e il territorio ionico, concretizzatosi da alcuni anni con la creazione di Vespa Vignaioli, che produce vino a Manduria, esaltando una delle eccellenze enogastronomiche della nostra regione.

Quelli donati sono due macchinari prodotti dalla stessa società emiliana che sta realizzando i respiratori che vengono consegnati alla Protezione Civile affinché siano distribuiti negli ospedali di tutto il territorio nazionale.

I due respiratori sono stati collaudati lo scorso 16 aprile, e sono ora in funzione nel reparto di Rianimazione dell’Hub Covid “San Giuseppe Moscati”.

La Direzione aziendale ringrazia sentitamente Bruno Vespa per la sensibilità e la vicinanza mostrata in questo delicato momento, che conferma la grande attenzione che da anni pone al nostro territorio, e osserva che si tratta di una donazione importante, che aiuta il reparto di Rianimazione a gestire con maggiore tranquillità l’emergenza Covid.

