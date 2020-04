Stupefacente nelle buste della spesa, arrestati dalla Polizia

A Taranto, la Polizia ha tratto in arresto due cittadini di nazionalità nigeriana, di 33 e 21 anni, regolari sul territorio nazionale, trovati in possesso di due chilogrammi di marijuana. Nell’ambito degli assidui servizi di controllo del territorio, predisposti dal Questore dott. Bellassai, finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di emergenza sanitaria, gli agenti della Squadra Mobile hanno presidiato la zona del porto mercantile, in prossimità della stazione degli autobus.

Nel corso di tale attività di perlustrazione, gli agenti hanno operato un controllo nei confronti dei passeggeri di un autobus proveniente da Bari. La loro attenzione è stata subito attirata da due cittadini extracomunitari che, da subito, realizzato che sarebbero stati sottoposti a controllo, hanno mostrato segni di nervosismo e di insofferenza. L’immediato controllo dei due sospettati, che avevano al seguito alcune buste di plastica, ha permesso di recuperare, all’interno di una di queste, occultata tra generi alimentari, due chilogrammi di marijuana che erano stati confezionati all’interno di un involucro di carta. I due fermati sono stati così accompagnati presso gli Uffici della Questura e, al termine delle formalità di rito, tratti in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

