Rizzo: “Non trasmesso da “Le Iene” il servizio realizzato su gestione emergenza Covid-19 nel siderurgico”

Rizzo (USB): “Ipotizziamo pressioni sull’emittente televisiva”

“Ci aspettavamo ieri sera che come previsto andasse in onda, all’interno della trasmissione “Le Iene”, il servizio, frutto di oltre un mese di lavoro, sulla gestione dell’emergenza Covid -19 all’interno dello stabilimento ArcelorMittal. I telespettatori su tutto il territorio nazionale avrebbero avuto così la possibilità di sapere, attraverso le parole dei lavoratori che non si sono tirati indietro, cosa davvero accade all’interno di quella fabbrica, fabbrica che non si è mai fermata in seguito all’emergenza legata al Coronavirus. Sia i lavoratori contagiati che altri hanno scelto di metterci la faccia e parlare, non facendosi intimorire dal clima di terrorismo creato nello stabilimento.

Quel servizio sarebbe stato ancora più significativo inoltre a poche ore dall’ennesimo licenziamento di un dipendente, che ha fatto commenti sulla sua bacheca Facebook relativi alla insufficienza in azienda di Dispositivi di Protezione Individuali che potessero realmente tutelare i lavoratori dal rischio di contagio da Coronavirus.

Ci spiace pensare che possano corrispondere al vero le ipotesi di pressioni provenienti dall’amministratore delegato di AM, Lucia Morselli, sulla redazione de “Le Iene” e Mediaset affinché le interviste non venissero mandate in onda.

Sicuramente la possibilità che siano state accolte e assecondate “richieste” di questo tipo ci porta a mettere in discussione la serietà di questa informazione.

Quindi, mentre nell’azienda un lavoratore viene licenziato per aver espresso il suo parere, peraltro su una questione di particolare rilevanza, la redazione di una trasmissione da sempre nota per le inchieste e le denunce, si fa imbavagliare.

Ricordiamo con grande affetto la iena Nadia Toffa, e il legame della giornalista scomparsa lo scorso agosto con la città di Taranto ed in particolare con i bambini, ricordiamo la sua vicinanza e tutto quello che ha fatto per portare sotto i riflettori nazionali la questione degli elevati livelli di inquinamento nella città dei due mari.

Rivolgiamo infine un appello a “Le Iene”: l’informazione è una cosa seria. Non ci deludete e mandate in onda il servizio. Fatelo in nome della verità”, conclude Franco Rizzo coordinatore provinciale Usb Taranto.

