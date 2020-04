Puglia Popolare: “Melucci deve condividere informazioni e scelte”

Di seguito una nota è Michele Mazzariello, presidente cittadino di Puglia Popolare.

“Non è concepibile che un Ministro telefoni al Sindaco per annunciare l’imminente arrivo al Porto di Taranto della nave da crociera italiana Costa Favolosa, con a bordo il solo equipaggio, da sottoporsi a quarantena per il Covid-19, che si tenga una videoconferenza di servizi con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, la Capitaneria di Porto di Taranto, l’Operatore della nave e le Autorità sanitarie, per discutere di un severo protocollo e che la maggioranza apprenda queste notizie dalla stampa.

E a non saperne nulla, nostro malgrado, è stato anche il gruppo in seno al consiglio comunale.

Nonostante gli ultimi accadimenti politici abbiano ricondotto tutti i quadri dirigenti a profonde riflessioni di merito e di metodo,

Puglia Popolare, movimento civico guidato dal Senatore Massimo Cassano, resta leale con l’amministrazione Melucci ma – conclude Michele Mazzariello – desidera ribadire tutta la sua contrarietà alla mancanza di condivisione nelle comunicazioni e nelle scelte politiche che si mostrano rilevanti e strategiche per la nostra città.”

