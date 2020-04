Il bilancio di fine stagione nella videoconferenza stampa del CR FIPAV Puglia

Si è tenuta ieri pomeriggio la videoconferenza stampa di fine stagione del CR FIPAV Puglia, andata in onda in diretta facebook e youtube sui canali del comitato regionale. Alla presenza del Vice Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi e del Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri, è stato tracciato un bilancio di fine stagione alla luce delle decisioni della FIPAV di chiudere anticipatamente la stagione 2019/2020 a causa dell’emergenza coronavirus. Presenti in videoconferenza anche alcuni giornalisti della stampa locale che hanno rivolto domande agli esponenti della FIPAV riguardo le possibili prospettive future sulla pallavolo nazionale e regionale. Sono stati tanti i punti toccati nel corso della conferenza che è possibile rivedere all’indirizzo https://youtu.be/U9LD1JQ_tuo

Ad aprire la videoconferenza è stato il Vice Presidente FIPAV Manfredi che ha esordito parlando appunto della stagione chiusa prematuramente: “Siamo fermi ormai da diverso tempo, ognuno a casa propria, e stiamo lavorando per capire come ripartire a livello pallavolistico. La chiusura è stata un atto che avremmo dovuto fare da tempo, siamo stati i primi a sospendere i campionati sin da febbraio. Alla richiesta delle Leghe di chiudere i campionati, abbiamo preso la decisione di porre fine alla stagione senza assegnare promozioni, retrocessioni e titoli essendo un campionato senza le caratteristiche per poter assegnare questi verdetti”.

Si è parlato anche di come in Puglia si sta vivendo questo momento a livello pallavolistico con Paolo Indiveri: “Da giovedì inizieremo degli incontri con le società dei nostri campionati di serie C e D in videoconferenza in modo da ascoltare i dirigenti. In questo momento siamo pienamente proiettati su quello che possiamo fare per le società verso la ripresa dei campionati”.

Viaggerà on line quindi il periodo di lavoro del CR FIPAV Puglia per programmare il futuro, nella speranza di poter uscire il prima possibile da questo momento di emergenza che ha impedito a tutto il movimento di portare a termine una stagione per la quale dallo scorso agosto si lavorava per raggiungere i propri obiettivi.

Prosegue on line la formazione dei tecnici pugliesi. Da sabato in diretta social “CQR Allenatori Live”.

Proseguono “on line” i corsi allenatore indetti dal CR FIPAV Puglia che andranno quindi avanti senza alcuna interruzione rispetto ai primi incontri avvenuti presso la sede del CR FIPAV Puglia. Il corso di 2° grado,valido per la stagione 2019/2020, è ripartito quindi sabato 11 aprile con incontri in videoconferenza effettuati grazie alla piattaforma Big Blue Button utilizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo in accordo con Calzetti-Mariucci Editori.

Dopo la formazione dei docenti sull’utilizzo della piattaforma da parte del Settore Tecnico e Formazione della FIPAV, il corso è ripartito con la presenza di ben 27 tecnici pugliesi: “Al momento – ha dichiarato Pierluigi Zambetta, responsabile settore tecnico del CR FIPAV Puglia – è partito solo il corso di 2° grado ma a fine aprile grazie all’idea del presidente regionale Indiveri, condivisa con i presidenti territoriali Piscopo, Tarantino e Piccinni, partiranno i primi corsi di formazione a distanza per allievo allenatore e 1° grado, unici per tutta la regione unendo quinti i tecnici da Vico del Gargano a Santa Maria di Leuca. L’iniziativa della Federazione di proseguire i corsi a distanza ha sicuramente colmato un vuoto in queste giornate di lockdown in un momento non facile che sta vivendo l’intero paese. La possibilità di aggiornarsi e allo stesso tempo di mantenere i contatti ha permesso di continuare a stare insieme ma da lontano”.

Partirà successivamente il corso della fase transitoria di 3 livello giovanile e i corsi di aggiornamento per i comitati territoriali e regionale in modo che tutti potranno beneficiare della formazione a distanza: “Un caro saluto a tutto il mondo della pallavolo – conclude Zambetta – con la promessa di tornare insieme più forti di prima nel cuore e nella testa con l’amore per il nostro meraviglioso sport. Viva il Volley, all togheter we can spike”.

Partirà, inoltre, sabato prossimo la nuova rubrica del CR FIPAV Puglia “CQR Allenatori Live” con una serie di approfondimenti insieme a tecnici di carattere nazionale e regionale che dialogheranno con il responsabile del CQR Allenatori FIPAV Puglia Pierluigi Zambetta. Appuntamento a sabato 25 aprile alle 17 per il primo appuntamento in diretta facebook e youtube sui canali del CR FIPAV Puglia con il tecnico del settore nazionali Nino Gagliardi.

