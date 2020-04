Bollettino epidemiologico Regione Puglia 22 Aprile

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledi 22 aprile, in Puglia, sono stati registrati 2.358 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono risultati positivi 108 casi, così suddivisi:

28 nella Provincia di Bari;

20 nella Provincia Bat;

7 nella Provincia di Brindisi;

37 nella Provincia di Foggia;

9 nella Provincia di Lecce;

5 nella Provincia di Taranto;

1 caso fuori Regione;

1 caso la cui provincia è in corso di attribuzione.

Sono stati registrati 11 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 48.342 test.

Sono 494 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 2874

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.730 così divisi:

1.188 nella Provincia di Bari;

358 nella Provincia di Bat;

512 nella Provincia di Brindisi;

933 nella Provincia di Foggia;

461 nella Provincia di Lecce;

249 nella Provincia di Taranto;

27 attribuiti a residenti fuori regione;

2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 22-4-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/bollettinoepid20200422

SPIEGAZIONE DEL PROF. PIER LUIGI LOPALCO SUL NUOVO BOLLETTINO

http://rpu.gl/gpnG4

Il responsabile del coordinamento emergenze pandemiche della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, spiega il nuovo bollettino epidemiologico diffuso oggi:

“Il bollettino da oggi contiene delle informazioni aggiuntive sull’andamento dei casi Covid in Puglia. In particolare i dati vengono presentati anche per data di prelievo del tampone, offrendo così un quadro più aderente all’andamento dell’epidemia. Il primo grafico in particolare (Incremento giornaliero dei casi per data a prelievo tampone) illustra chiaramente la curva del contagio che in questo momento in Puglia è in fase di discesa”.

A tal proposito il prof. Lopalco chiarisce anche la differenza con il dato giornaliero di caricamento delle schede a sistema (vedi grafico “Numero cumulativo dei casi): “Oggi nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia sono riportati 108 nuovi casi. Questo potrebbe sembrare un dato preoccupante rispetto ai numeri dei giorni precedenti ma in realtà non lo è, perché come accaduto altre volte, questi 108 casi non sono tutti avvenuti nelle ultime 24 ore ma si sono verificati in un periodo più lungo: oggi sono stati solo caricati sul sistema. Vanno quindi ‘spalmati’ nei giorni precedenti a ieri. Per interpretare questo dato dobbiamo chiarire che non c’è un aumento di casi riferiti a un solo giorno, ma è una normale fluttuazione statistica”.

