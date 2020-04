Asl Brindisi: aggiornamento su indagine epidemiologica al 22 aprile

Prosegue l’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi con un totale di 263 tamponi effettuati nella giornata di oggi tra ospedali, residenze per anziani e territorio. I dati vengono illustrati dal direttore generale, Giuseppe Pasqualone.

“Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl – spiega – ha eseguito oggi 222 tamponi: 78 nella Casa Serena di San Vito dei Normanni, 104 agli operatori delle Rssa di Villa Bianca e Casa Melissa di Mesagne, 40 persone nel proprio domicilio, tra cui 15 agenti di polizia penitenziaria e un detenuto della Casa Circondariale di Brindisi. Nell’ospedale Perrino sono stati effettuati 41 tamponi a degenti e operatori, secondo la programmazione e a pazienti in Pronto soccorso. Nei laboratori di analisi del Di Summa e del Perrino tra ieri e oggi sono stati processati 285 tamponi. Al Perrino, infine, sono 36 i ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva”.

