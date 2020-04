“Come annunciato, le cabine per le fototessere sono state chiuse ed è partita la loro sanificazione. Lunedì abbiamo avviato i contatti anche con la proprietà e nelle prossime settimane procederemo alla riorganizzazione di tutte le cabine distribuite in città. Stessa operazione è stata fatta per le vecchie cabine telefoniche Telecom”, dichiara Gianni Cataldino Assessore a Sviluppo Economico e Polizia Locale del Comune di Taranto.

