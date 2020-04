Taranto: concorso “Disegna la mascotte del MArTA”

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA lancia un concorso per disegnare la mascotte del Museo

“Ragazzi, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA ha bisogno della vostra creatività: liberate la vostra fantasia e disegnate la mascotte ufficiale del MArTA!”, questo l’appello rivolto a tutti i giovani fino ai 18 anni dalla direttrice del Museo Eva Degl’Innocenti.

La direttrice dichiara infatti: “siamo entusiasti di poter lanciare un concorso per disegnare la mascotte del MArTA dedicato alla creatività dei giovani che sono il fulcro della “comunità di eredità” e il futuro del nostro patrimonio culturale; in questo periodo particolarmente complesso per tutti noi, la mascotte è simbolo di rinascita e di ricostruzione”.

Dal 22 aprile e fino al 10 maggio 2020 tutti i ragazzi fino a 18 anni sono invitati alla sfida più artistica che ci sia: diventare i disegnatori della mascotte ufficiale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

La partecipazione è libera e gratuita: servono solo una matita, un foglio e la fantasia.

– Il contest è riservato a bambini e ragazzi fino a 18 anni.

– Il disegno dovrà rappresentare una mascotte ispirata ai temi: MArTA, archeologia, reperti del MArTA, Taranto e la sua storia.

– I disegni dovranno essere realizzati su foglio A4 bianco, a scelta con pastelli, pennarelli, matita, penna.

– I disegni dovranno pervenire, scansionati, entro il 10 maggio 2020 a martaranto2020@gmail.com

– La commissione interna selezionerà entro il 17 maggio 2020 i 10 disegni più rappresentativi, perché vengano pubblicati sulla pagina Facebook del MArTA per essere votati.

– Dal 20 maggio al 27 maggio 2020 gli utenti potranno votare sulla pagina Facebook del MArTA i 10 disegni selezionati.

– Tra i 5 lavori più votati la commissione, presieduta dalla direttrice Eva Degl’Innocenti, sceglierà il disegno che diventerà la mascotte ufficiale MArTA!

A tutti i partecipanti verrà inviato un diploma di partecipazione. All’autore del disegno vincitore sarà dedicato un post su Facebook. Sarà inoltre insignito di un diploma speciale ‘’Vincitore del contest MArTist – Ambasciatore del MArTA’’ consegnato dalla direttrice e avrà diritto a un peluche che rappresenterà la mascotte e a una visita speciale guidata all’interno del museo.

