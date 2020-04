SOS donazioni sangue: domani 22/4 colazione contadina ai donatori a Bari

Una colazione contadina sarà offerta domani 22 aprile a Bari, a partire dalle ore 9,00, dai contadini di Campagna Amica in Via Principe Amedeo 143, a tutti i cittadini che vorranno donare il sangue. L’iniziativa è di Coldiretti Puglia, in collaborazione con l’Associazione Fratres che si avvarrà di una autombulanza del Policlinico di Bari, posizionata davanti al punto di Campagna Amica per la raccolta di sangue, osservando tutte le norme di sicurezza, per dare il proprio contributo visto che ogni giorno 1800 persone da nord a sud della Penisola hanno bisogno di trasfusioni.

“Chiediamo ai nostri agricoltori, impegnati a garantire le forniture alimentari alla popolazione anche attraverso le consegne a domicilio, un ulteriore gesto di partecipazione e solidarietà in un momento difficile per il Paese in cui il sistema sanitario è sotto stress a causa della pandemia”, spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

Il consiglio ai donatori che sono in buona salute – sottolinea la Coldiretti – è di prenotare la donazione, telefonando prima al centro di riferimenti, in modo da evitare affollamenti degli ambulatori dove vengono prese tutte le precauzioni per evitare contagi prima, durante e dopo la seduta trasfusionale.

La donazione di sangue – continua la Coldiretti – è fra le situazioni di necessità previste dal DPCM dell’emergenza Coronavirus per giustificare gli spostamenti fuori casa. Per donare il sangue occorre averte fra i 18 e i 65 anni (si scende a 60 se lo si fa per la prima volta), pesare almeno 50 chili e aspettare almeno 90 giorni fra una donazione e l’altra. Quindi ogni donatore lo può fare al massimo per 4 volte l’anno ed è quindi necessario avere un continuo afflusso per garantire le scorte necessarie a livello nazionale. La sera prima della donazione del sangue effettuare un pasto normale, senza eccessi ed è indispensabile il digiuno da almeno 8 ore.

