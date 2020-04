Palagianello: ok parere paesaggistico per intervento RFI

E’ stata deliberata oggi, dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai Trasporti, Giovanni Giannini, l’autorizzazione paesaggistica riguardante la realizzazione, a Palagianello (in località “Parco del Casale”), di una viabilità di servizio indispensabile per consentire il transito di una grande piattaforma autocarrata, di circa 40 tonnellate, al fine di eseguire verifiche tecniche e programmare interventi di manutenzione straordinaria di un ponte ferroviario sulla linea Bari-Taranto, a ridosso della gravina.

Si tratta, in sostanza, di un progetto proposto da Rete Ferroviarie Italiane SpA, finalizzato a realizzare una strada (che in gran parte ricalcherà il sedime esistente di una via già presente e funzionale a raggiungere il vicino depuratore) con al termine un piazzale in modo da permettere a questo mezzo meccanico munito di braccio telescopico di ispezionare in sicurezza e manutenere il ponte ferroviario.

Per questo intervento la Giunta, sulla base dell’istruttoria svolta dai tecnici del “Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana e Paesaggio”, ha rilasciato il parere paesaggistico subordinandolo, però, ad una serie di prescrizioni cui Rete Ferroviaria Italiane si dovrà attenere soprattutto per salvaguardare l’assetto geomorfologico dei luoghi, la qualità dei materiali da utilizzare e le alberature presenti sul luogo.

Ringrazio l’assessore Gianni Giannini e tutto lo staff del suo Assessorato per il lavoro svolto su questo provvedimento che consentirà lo svolgimento di lavori necessari soprattutto per migliorare e mettere in sicurezza la viabilità ferroviaria e le vie di trasporto del territorio jonico.

Ne dà notizia l’assessore Mino Borraccino.

