Mancarelli: “Non consentiremo alcuno scippo ai danni del Sud”

“In questi giorni è circolata la bozza del Dipe (Diparimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) capeggiato dal senatore Mario Turco, che prevede la modifica della regola aurea che garantisce il 34% dei fondi Fsc (fondi per lo sviluppo e la coesione) al Sud. La bozza prevede appunto una modifica peggiorativa che andrebbe, quindi, a ridurre le già esigue risorse del Mezzogiorno in una realtà già più volte penalizzata.

Lascia davvero sconcertati un siffatto comportamento politico.

Ringrazio il senatore Dario Stefàno che ha subito posto la questione alla attenzione del Parlamento e sono certo che il Ministro Provenzano saprà contrastare una impostazione così pregiudizievole per il Mezzogiorno.

Al Sottosegretario Turco, infine, un pacato consiglio: meno slogan e più approfondimento, modifichi senza indugio la bozza del Dipe.”

Nota del Segretario provinciale del PD Giampiero Mancarelli.

