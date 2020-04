Leporano: donazione gelati alle famiglie

A Leporano un piccolo-grande gesto di solidarietà per le famiglie bisognose e, in particolare, per i più piccoli. Questa mattina sono stati donati ben 60 cartoni di gelati Algida nelle mani dei volontari della Protezione Civile all’interno del Palazzetto dello Sport, sede del Centro Operativo Comunale.

Il gesto solidale è stato realizzato dal signor Mario Fiamma, distributore Algida e titolare della ditta Intergelo Srl con sede nella zona industriale di Statte, con la speranza di regalare ai più piccoli, costretti a restare chiusi in casa per via della quarantena, un dolce sorriso. I cartoni saranno consegnati già nelle prossime ore alle famiglie direttamente dai volontari della Protezione Civile.

Presente all’iniziativa il consigliere comunale con delega allo Sport e alle Politiche Giovanili, Serena Tardiota che, a nome dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Vincenzo Damiano, ha ringraziato il signor Fiamma per il gesto di generosità compiuto nei confronti della comunità.

