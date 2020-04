Covid-19, Turco: “Al Senato rilanciato il piano di autofinanziamento interno”

“Accolgo con estremo favore le dichiarazioni del capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Gianluca Perilli, che oggi al termine dell’informativa del Presidente Conte sulle iniziative europee per fronteggiare l’emergenza Covid-19, dopo aver sostenuto con favore le azioni sugli Eurobond e sulle emissioni di obbligazioni comuni proposti dal Presidente e dal Governo, abbia rimarcato la necessità di un Piano di autofinanziamento interno”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione Economica e agli investimenti, Sen Mario Turco.

“È opportuno in aggiunta alle diverse soluzione che saranno prospettate dall’Eurogruppo avviare l’esplorazione di nuovi strumenti di finanziamento rivolti ad intercettare e ad attrarre il risparmio infruttifero degli italiani o di quello investito a tassi negativi sui mercati esteri – spiega il Sottosegretario – Il Piano servirebbe ad accrescere la capacità di finanziare in maniera diretta ed autonoma le politiche d’investimento pubblico dello Stato e l’economia reale senza dover necessariamente dipendere dall’indebitamento esterno ed internazionale. Nello schema al quale stiamo lavorando si inserisce anche la costituzione di una banca pubblica d’investimento che possa, non solo finanziare le opere pubbliche, ma anche sostenere la collocazione dei titoli pubblici, nonché incentivare il risparmio degli italiani”.

