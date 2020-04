ASL Brindisi: aggiornamento su indagine epidemiologica e lavori nell’ospedale di Ostuni

Prosegue l’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi con un totale di 188 tamponi effettuati nella giornata di oggi tra ospedali, residenze sanitarie e strutture territoriali.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl ha eseguito 154 tamponi: 78 nella Residenza sociosanitaria assistenziale Villa Bianca, 19 nella Rssa Casa Melissa, entrambe a Mesagne, 57 tamponi a domicilio a persone potenzialmente sospette. Nell’ospedale Perrino sono stati effettuati 34 tamponi a degenti e operatori, secondo la programmazione in corso e a pazienti in Pronto Soccorso. A illustrare questi dati il direttore generale, Giuseppe Pasqualone.

“Nei laboratori di analisi del Di Summa e del Perrino – dice – ieri sono stati processati 137 tamponi. Il bilancio dell’attività dei laboratori viene chiuso ogni giorno in tarda serata.

A oggi sono 30 le persone guarite e dimesse dal Perrino con tampone negativo. Sono 29, invece, le persone ricoverate in strutture post Covid, in attesa di negativizzazione. I ricoverati nell’ospedale Perrino, infine, sono 38, di cui quattro in terapia intensiva.

Una precisazione – aggiunge il direttore generale – merita la situazione dell’ospedale di Ostuni. Nei reparti di Chirurgia e Ortopedia sono stati avviati lavori che erano ormai improrogabili. In questa fase l’attività di elezione non viene eseguita e ci sono solo urgenze e per una questione di sicurezza sono stati liberati tutti gli spazi. Abbiamo predisposto questo cronoprogramma: entro il 31 maggio sarà pronta la prima ala nella quale torneranno a lavorare tutti i gli operatori sanitari di Chirurgia e Ortopedia con reparti accorpati. Il completamento dei lavori relativi alla seconda ala è previsto per la fine di luglio. Attualmente al pronto soccorso sono garantite h24 le consulenze chirurgiche e ortopediche. Consegneremo ai cittadini due reparti completamente ristrutturati e procederemo in seguito anche all’ammodernamento dell’ingresso dell’ospedale”.

Correlati

Commenta l'articolo: