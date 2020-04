Coronavirus: con App “Io” la P.A. diviene finalmente semplice e al servizio del cittadino

L’applicazione smartphone denominata “IO” realizzata da PagoPa SpA, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è da oggi disponibile per tutti i cittadini. Con un semplice click, gli italiani potranno accedere a tutti i servizi pubblici, pagare i tributi e i servizi locali, dalla mensa scolastica all’abbonamento del trasporto pubblico, dal pagamento della Tari (la tassa sui rifiuti) al bollo auto nonché altri diversi servizi nazionali. Inoltre, permette di ricevere avvisi e scadenze e aprire un canale diretto e facile con la pubblica amministrazione direttamente dal proprio cellulare.

“Si tratta di una importante innovazione, ancor più necessaria in questo particolare momento di convivenza con il COVID-19, in grado di avvicinare i cittadini alle istituzioni, rendendo più agevole, diretto e semplice il rapporto – dichiara il deputato Emanuele Scagliusi, capogruppo M5S in Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera – L’app amplierà nelle prossime settimane il numero di servizi della Pubblica Amministrazione raggiungibili dal cittadino. Oltre che a scaricarla, invito tutti a segnalare possibili miglioramenti a questo strumento innovativo – prosegue Scagliusi (M5S) – Un lavoro che insieme ai ministeri per l’Innovazione tecnologica e dello Sviluppo economico, portiamo avanti dalla scorsa primavera, in linea con la nostra visione di semplificazione effettiva della quotidianità dei cittadini e di digitalizzazione efficiente della Pubblica Amministrazione: due obiettivi oggi certamente più vicini con questo strumento nelle mani di tutti”.

