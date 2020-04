Cgil, Cisl, Uil Taranto: Individuazione sede Fondazione Tecnopolo del Mediterraneo

“Nella giornata di ieri, le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno appreso da Agenzie di Stampa, la notizia della decisione assunta in occasione dell’ultima seduta del Tavolo Istituzionale Permanente di individuare quale nuova sede per l’insediamento della Fondazione Tecnopolo del Mediterraneo quella dell’I.C. Europa – Alighieri, plesso Acanfora, in luogo di Palazzo Frisini.

L’istituto, nel corrente anno scolastico, ospita classi dell’I.C. Europa – Dante, del Liceo Pedagogico “Vittorino Da Feltre”, disponendo di un laboratorio specialistico, di uffici e di n.2 palestre. Lo stesso insiste nell’area urbana con la più alta concentrazione di scuole. Alcune di queste dispongono di plessi decentrati proprio per la impossibilità di accogliere gli studenti in un’unica sede.

La Città di Taranto dispone di un numero di sedi scolastiche “proprie” decisamente insufficiente ed utilizza per lo più sedi adattate all’uso scolastico, alcune delle quali condotte in locazione. In occasione dei recenti accadimenti (collinette ecologiche del rione Tamburi, inagibilità della sede dell’Istituto “A. Righi” di Paolo VI), tale situazione si è manifestata in tutta la sua evidenza allorché si è tentato di porvi rimedio Occorre, inoltre, valutare come le classi delle scuole di ogni ordine e grado che insistono in ambito comunale, sono notoriamente sovraffollate. Nel corso del prossimo anno scolastico, dovendo dare attuazione alle norme poste a tutela dei lavoratori e degli studenti (distanze minime di sicurezza stabilite in appositi protocollo nazionale), necessiterà disporre di un numero di ambienti scolastici maggiori rispetto a quelli sino ad ora utilizzati.

Sussiste un’ulteriore motivazione di carattere più propriamente tecnico. Le operazioni di mobilità del personale scolastico sono state già avviate e presuppongono un contesto “fisico”, quello delle sedi, definito, peraltro con un dimensionamento scolastico già deliberato dalla Regione. Questo aspetto, proprio a causa dell’emergenza epidemiologica, è stato cristallizzato anche dal punto di visto giuridico, per cui gli organici del personale per il prossimo anno scolastico sono stati riconfermati nella medesima dotazione di quello in corso, prescindendo dalle fluttuazioni demografiche ed anagrafiche.

Per tali motivazioni, distrarre una sede propria per finalità diverse da quelle scolastiche significherebbe ridurre la capacità ricettiva complessiva. Una scelta che si pone in assoluta controtendenza rispetto alle valutazioni politiche che si stanno compiendo in questo periodo, che tendono a privilegiare proprio l’ambito dell’istruzione con investimenti mirati su infrastrutture materiali e immateriali.

Considerando che, pur avendone fatto reiteratamente richiesta, le scriventi continuano a non essere invitate a partecipare alle sedute del TIP, Le chiedono un incontro specifico, allargato alla partecipazione delle Categorie della Scuola, per effettuare una valutazione congiunta sulla questione trattata.”

Le Segreterie Confederali CGIL – CISL UIL

Le Federazioni di Categoria FLC CGIL – CISL SCUOLA – UILSCUOLA RUA

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: