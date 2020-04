ASL Brindisi: aggiornamento indagine epidemiologica al 20 aprile

Indagine epidemiologica, oggi eseguiti 301 tamponi

Prosegue l’indagine epidemiologica nella provincia di Brindisi con un totale di 301 tamponi effettuati nella giornata di oggi tra ospedali, residenze sanitarie e strutture territoriali.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito 251 tamponi: 114 nella Rsa Medihospes di Ostuni (58 ai degenti e 56 al personale), 47 nel Ppit, Punto di primo intervento territoriale 118 del Presidio territoriale assistenziale di Ceglie Messapica a operatori sanitari e soccorritori, 90 tamponi a domicilio a persone potenzialmente sospette. I risultati saranno resi noti nei prossimi giorni.

Nell’ospedale Perrino sono stati effettuati 50 tamponi a degenti e operatori, secondo la programmazione in corso. Negli altri ospedali no Covid si procede secondo le indicazioni del medico competente e comunque in caso di necessità. A Francavilla Fontana finora sono stati eseguiti in tutti i reparti.

Nella residenza Il Focolare, la Asl continua a garantire l’assistenza medica e infermieristica. Un’assistente sociale, in collaborazione con la referente della struttura, mantiene quotidianamente i contatti con i familiari per aggiornarli sullo stato di salute dei degenti.

Nei laboratori di analisi del Di Summa e del Perrino ieri sono stati processati 167 tamponi. Il bilancio dell’attività dei laboratori viene chiuso ogni giorno in tarda serata.

I ricoverati nell’ospedale Perrino, infine, sono 41, di cui quattro in terapia intensiva.

