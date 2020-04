iorestoacasa, continuano i controlli della Polizia Locale

Nessun allentamento per le attività di controllo effettuate dagli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Michele Matichecchia.

Nella giornata di ieri sono state controllate 169 persone, ne sono state sanzionate 3 per assenza di adeguata giustificazione all’abbandono del proprio domicilio. I controlli sono stati effettuati anche a bordo di bus urbani ed extraurbani, riscontrando la scarsa presenza di passeggeri.

Per prevenire la formazione di assembramenti, sono stati istituiti posti fissi di controllo nei pressi dell’ufficio postale di via Minniti e del mercato di piazza Fadini, luoghi dove il fenomeno si è manifestato con maggior frequenza. Controlli puntuali sono stati effettuati anche nei pressi di banche e supermercati, soprattutto per verificare il rispetto del distanziamento sociale.

Le auto di servizio, infine, hanno continuato a diffondere tramite altoparlante il messaggio di invito a rimanere in casa.

