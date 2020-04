25 aprile e 1 maggio, l’amministrazione Melucci ha già disposto la chiusura

Come per le ultime due ordinanze sul tema, nei giorni festivi del 25 aprile e del 1 maggio prossimi resteranno chiusi tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione di farmacie di turno, edicole, distributori automatici di tabacchi, con le modalità e gli orari già autorizzati.

L’ordinanza sindacale n. 29 del 13 aprile scorso, infatti, ha esteso ulteriormente le restrizioni già in vigore e riporta, dunque, l’obbligo di chiusura per tutte le attività non in deroga nelle domeniche e nei giorni festivi. Una misura già sperimentata per esempio a Pasquetta e che si è dimostrata efficace grazie anche alla disciplina e al buon senso dei cittadini, seguendo quel principio maggiormente restrittivo che ha senza dubbio contribuito finora al contenimento della diffusione del COVID-19 a Taranto.