Donazione del Reparto Volanti della Polizia di Stato al Moscati

Una donazione speciale stamane per il Moscati. Il Reparto Volanti della Polizia di Stato della Questura di Taranto ha omaggiato il personale sanitario del Moscati con una importante donazione di bevande, dolciumi e generi alimentari vari, a sostegno di tutti gli operatori sanitari impegnati nella gestione dell’emergenza da Covid-19.

“Abbiamo scelto un giorno qualsiasi per rendervi omaggio, un piccolo gesto che facciamo con il cuore in segno di gratitudine e riconoscenza” – si legge nella lettera siglata dal Reparto Volanti – “Questo piccolo gesto è in vostro onore, personale sanitario dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto, ma idealmente va a tutti coloro che come voi, indossando un camice, stanno combattendo e lottando in tutta Italia”. Il messaggio accompagna la donazione spiegando che, da servitori dello Stato, gli agenti di Polizia sanno bene quanto sia importante far sentire sostegno e supporto a coloro che operano con dedizione a favore della cittadinanza, in qualunque settore.

Presenti alla consegna, a nome dell’ASL Taranto, il Direttore Generale Stefano Rossi e la dottoressa Mariella Vinci, della Direzione Medica di presidio e in rappresentanza di tutti i sanitari che prestano servizio al Moscati.

